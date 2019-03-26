2019-03-26T08:45:26+03:00
Общество

С 1 апреля в Волгограде открывает свои двери музей тепла

«Концессии теплоснабжения» приглашают жителей Волгограда на бесплатные экскурсии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото "Концессии теплоснабжения".Фото "Концессии теплоснабжения".
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С 1 апреля открывает новый сезон музей тепла «Концессий теплоснабжения». А значит, волгоградцам и гостям города вновь станут доступны экскурсии в удивительный мир тепла и всего, что с ним связано. Конечно же, речь идет о тепле, которое подается в наши дома. В музее собрано более 50 тематических стендов и уникальных экспонатов, по которым можно проследить, как менялась система теплоснабжения в Волгограде за прошедшие века.

- Можно будет увидеть тепломеханические приборы, которые эксплуатировались в прошлом столетии, например передвижную химическую лабораторию 50-х годов. А рядом - современное оборудование, которое отвечает сегодня за систему теплоснабжения. В числе раритетных экспонатов – фрагмент котла, изготовленного в 1869 году в Англии. Посетители смогут сравнить трубы, которые эксплуатировались много лет назад и современные, которые нынче монтируют «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестиционной программы, - приоткрывают завесу тайны в компании.

Экскурсии рассчитаны на детей и взрослых: для каждого составляется своя программа. Особенно интересным будет посещение музея для студентов, планирующих связать свою жизнь с коммуналкой.

- Вы узнаете: зачем нужны центральные тепловые пункты, что такое коррозия и чем она опасна, где находится старейшая котельная города и многое другое. А те, кто пожелают, смогут в буквальном смысле прикоснуться к истории теплового хозяйства, - говорят в «Концессии теплоснабжения».

Что важно: все экскурсии бесплатные. Единственное условие – предварительная запись на посещение. Телефон для записи: 8-904-407-68-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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