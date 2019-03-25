В Волгограде нелегального перевозчика оштрафовали почти на миллион рублей

СЕГОДНЯ 22:03 2019-03-25T22:03:55+03:00

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В Волгограде продолжают наводить порядок в сфере пассажирских перевозок. Особенно активно борются чиновники с незаконными перевозками, коих в городе после закрытия многих маршрутов пока еще много. В основном, бьют рублем: штрафами.

Микроавтобус под номером 59 сотрудники ГИБДД остановили еще в прошлом году. У водителя не было лицензии, и по маршруту он ездил незаконно. Потому что не имел никакого отношения к муниципальному рейсу. Неофициальному перевозчику выписали штраф в 300 тысяч рублей. Арбитражный суд подтвердил это решение. Кстати, в отношении этого автобизнесмена есть еще два штрафа по триста тысяч. И опять за то же самое. То есть в общей сложности предприниматель заплатит 900 тысяч рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в 2018 году на штрафстоянку отправили 54 маршрутки. У них не было лицензии и карты маршрутов. Много претензий у сотрудников ГИБДД претензий и по техническому состоянию транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU