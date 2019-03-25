На ВолГУ столкнулись пять машин – собралась огромная пробка

СЕГОДНЯ 21:12 2019-03-25T22:13:07+03:00

"Опель" в аварии пострадал больше всех, как и его хозяйка. Фото: Юлия Трофимова

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в девятом часу вечеру недалеко от ВолГУ. По предварительным данным, женщина на «Рено» ехала со стороны Кировского района. Дама явно шла больше 60 километров в час. Она не справилась с управлением авто и вылетела на встречку, где и устроила настоящее месиво из машин. Всего пострадали пять машин.

Как рассказали «КП-Волгоград» свидетели происшествия, большинство участников ДТП отделались ремонтом машин и парой синяков. Больше всех досталось как раз виновнице аварии. У нее рассечена голова, сотрясение. Очевидцы оказали волгоградке первую помощь. В соцсетях сообщают, что же женщина возможно была пьяна. Поэтому и не смогла совладать с машиной. Также на ремнях безопасности стояли «заглушки».

Из-за того, что пострадавшие авто были и в направлении центра и в направлении Кировского, пробка образовалась большая в обе стороны. Самые ушлые объезжали ее по верху через Кардиоцентр.

Сейчас затор сохраняется, но уже не такой большой, как сразу после ДТП, Затруднено движение от «Водолея» до остановки «Акварель» в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU