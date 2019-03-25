На ВолГУ столкнулись пять машин – собралась огромная пробка
Авария произошла в девятом часу вечеру недалеко от ВолГУ. По предварительным данным, женщина на «Рено» ехала со стороны Кировского района. Дама явно шла больше 60 километров в час. Она не справилась с управлением авто и вылетела на встречку, где и устроила настоящее месиво из машин. Всего пострадали пять машин.
Как рассказали «КП-Волгоград» свидетели происшествия, большинство участников ДТП отделались ремонтом машин и парой синяков. Больше всех досталось как раз виновнице аварии. У нее рассечена голова, сотрясение. Очевидцы оказали волгоградке первую помощь. В соцсетях сообщают, что же женщина возможно была пьяна. Поэтому и не смогла совладать с машиной. Также на ремнях безопасности стояли «заглушки».
Из-за того, что пострадавшие авто были и в направлении центра и в направлении Кировского, пробка образовалась большая в обе стороны. Самые ушлые объезжали ее по верху через Кардиоцентр.
Сейчас затор сохраняется, но уже не такой большой, как сразу после ДТП, Затруднено движение от «Водолея» до остановки «Акварель» в обе стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU