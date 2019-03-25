Автомобилист отсудил у чиновников 235 тысяч рублей за яму трехлетней давности

СЕГОДНЯ 20:12 2019-03-25T21:39:16+03:00

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Волгоградский арбитражный суд вынес решение по иску к администрации Волгограда. Водитель потребовал с чиновников 235 тысяч рублей за поломку его элитной иномарки

Само происшествие случилось еще в сентябре 2015 года. Мужчина на своем «Мерседесе» ехал по улице Морфлотская. На одном из участков иномарка провалилась в огромную яму. Глубина выбоины – 20 сантиметров, ширина почти 4 метра, а длина чуть больше четырех метров. Машина серьезно пострадала. Независимая экспертиза определила повреждений на 235 тысяч рублей.

Спустя три года после ЧП арбитражный суд определил, что машина сломалась из-за ямы на дороге. По закону за состоянием проезжей части должен следить департамент городского хозяйства. Так что и весь спрос с мэрии.

Кроме суммы иска чиновникам придется заплатить за адвоката, экспертизы во время суда.

ИСТОЧНИК KP.RU