В Волгоград зачастили хитмейкеры: в местных клубах зажгли Леша Свик и Elvira T

СЕГОДНЯ 19:47 2019-03-25T20:01:29+03:00

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Март – самый гастрольный месяц, и у волгоградцев практически каждый день есть вариант, куда сходить. В эти выходные молодежь зажигала в клубах под песни двух современных звезд, которые регулярно попадают в хит-парады. Так, вчера, 24 марта, с самым "заразным туром" город Волжский посетила популярная российская певица Elvira T.

Исполнительница романтичной хип-хоп лирики презентовала волжанам свой второй альбом "Зараза", который вышел в сентябре 2018 года и мгновенно поднялся на самые высокие строчки хит-парадов различных музыкальных телеканалов и радиостанций, а также занял лидирующие позиции в чартах VK, iTunes, Apple Music и Яндекс.Музыка.

Помимо совершенно новых треков, на концерте певица исполнила и старые хиты, которые в своё время также завоевали не только первые строчки музыкальных рейтингов, но и сердца слушателей.

- Я знакома с творчеством Эльвиры уже более 7 лет, - поделилась Анастасия Кортикова, поклонница молодой артистки. - Всё начиналось с песен "Эти роли не для нас", "Всё решено" и её первых треков для хип-хоп баттлов. На концерт я попала впервые. Особенно понравилось то, как певица работает с залом: искренняя, живая, без каких-либо масок, часто держала фанатов за руки, от чего складывалось ощущение, что поют исключительно для тебя. И никакой фонограммы!

Кстати, перед концертом певица отправилась к самой главной достопримечательности города Волгограда - на Мамаев Курган.

- Впечатляет покруче Эйфелевых башен и прочего. Мощь, - написала Эльвира у себя в instagram.

elvira_t_music Elvira T на Мамаевом кургане: впечатляет покруче Эйфелевых башен и прочего. Мощь.

ЛЕША СВИК – О САМОМ ЛИЧНОМ

А днем ранее в Волгограде на сцене клуба "ROYAL NIGHT" выступил хитмейкер прошлого года Леша Свик. Его треки "разрывают" топ-чарты и телеэфиры, клипы набирают миллионы просмотров на YouTube, поэтому не удивительно, что и в клубе на его концерте было очень тесно. К тому же, Леша – местный, и хоть и перебрался из Волгограда, любовь к своему городу не утратил.

Настоящее имя Свика — Алексей Норкитович. Рэпер исполнил для земляков свои известные хиты "Малиновый свет","Самолеты", "Дым" и "Я хочу танцевать",а также презентовал три новых трека из своего нового, еще не вышедшего в свет, альбома "Алиби".

Леша Свик родом из Волгограда. Фото: Татьяна КУРДЕЕВА.

Одну из трех песен не вышедшего альбома под названием "Друг" певец исполнил с особым трепетом и любовью. Алексей поделился тем, что эта песня для него очень много значит: она посвящена его покойному другу. Артист два года пытался ее написать.

Свик предупредил поклонников, что его новый альбом "Алиби"выйдет с небольшой задержкой: не в марте, как предполагалась, а в апреле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/699225" frameborder="0"></iframe> Леша Свик, "Дым", концерт в Волгограде 23 марта 2019 года.Видео Татьяны Курдеевой

ИСТОЧНИК KP.RU