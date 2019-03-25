Волжанка порезала себе ноги, чтобы обвинить в этом приятеля

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-25T19:02:21+03:00

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Месть женщины бывает разная. Иногда выверенная временем и продуманная, иногда совсем несуразная и даже уголовно наказуемая. В отделение полиции Волжского пришла волжанка. Все ноги женщины были порезаны. Она рассказала стражам порядка, что на нее напал знакомый с ножом в руках. Он забрал у нее 10 тысяч рублей и банковскую карту. Пострадавшая написала заявление, причем указала, что преступник орудовал двумя кухонными ножами. Но следователи не нашли подтверждения ее словам. Все обстоятельства указывали на то, что она все придумала. После пары провокационных вопросов, она созналась во лжи. Ноги она порезала себе сама, а все ради того, чтобы оговорить приятеля.

Свою вину дама признала, но за заведомо ложный донос суд Волжского приговорил ее к году лишения свободы условно. Испытательный срок – 2 года. У волжанки еще есть время на апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU