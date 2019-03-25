В Волгограде начала разрушаться детская площадка в новом парке «Сказка»

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-25T20:31:20+03:00

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Парк «Сказка» изменился до неузнаваемости в прошлом году. В конце прошлого года здесь вырубили старые деревья, посадили саженцы, украсили территорию сказочными героями, а для детворы построили несколько детских площадок. Самые маленькие – на песке, для тех, кто постарше – на специальном покрытии. Основные работы проходили в декабре, когда уже лежал снег. Не удивительно, что весной после пары дождиков основание горки, смягчающее падение, начало разрушаться. Через месяц от него и следов не останется. И дело не в активности детворы, а в качестве работ. Правда, чтобы это вписать в документ, нужна экспертиза.

- На выполненные работы по устройству резинового покрытия, как и на все виды работ по реконструкции парка «Сказка», действует гарантия, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. - Локальное разрушение было зафиксировано представителями МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» в ходе инспекции парковой территории. В настоящее время устанавливаются причины образования дефекта (нарушение технологии или действия вандалов), после чего будет принято решение о том, кто и в какие сроки восстановит покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU