В Волгограде жилинспектор заплатит полумиллионный штраф за взяточничество

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-25T19:06:40+03:00

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В Тракторозаводском суде Волгограда на скамье подсудимых оказался тот, кто сам обязан следить за порядком и соблюдением законов – начальник инспекционного отдела волгоградской Жилинспекции Антон Скворцов. Теперь уже бывший начальник. Потому что его уличили во взяточничестве.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, 17 сентября 2018-го Скворцов получил через посредника 80 тысяч рублей от руководителя одного из ТСЖ. За эти деньги инспектор пообещал, что организацию не будут проверять в 2019-м году (их не включат в план проверок).

Но все пошло не так, как запланировали. При передаче денег взяточника задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Следователи СУ СК тут же завели на Скворцова уголовное дело.

- Свою вину бывший начальник отдела полностью признал. С учетом раскаяния, суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Кроме того ему запретили в течение двух лет занимать должности в органах власти. Приговор в законную силу не вступил, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU