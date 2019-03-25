В Волгограде двух подружек посадили за шесть банок икры

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-25T16:16:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районном суде вынесли приговор двум подружкам. Девушки решили побаловать себя к 23 февраля красной икрой. Вот только денег на деликатес у девиц не было. Поэтому они разработали хитроумный план, как достать несколько банок на праздничный стол. Для этого не устроились на работу, а отправились в магазин. Там одна из них отвлекла персонал – попросила помочь разобраться с продуктами, а вторая в это время залезала в магазин у кассы. Ее добычей стала шесть банок игры. Она сложила их в сумку и вышла.

Пропажу обнаружили вечером, тогда же отсмотрели записи камер видеонаблюдения. Дирекция магазина вызвала полицию. Так что уже через какое-то время воровок задержали.

Ущерб от кражи составил 2180 рублей. В отношении девиц возбудили уголовное дело. Одной дали 3 года 4 месяца колонии-поселения, ее помощнице 2 года 4 месяца колонии поселения. Также они заплатят штраф – 6 тысяч рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил, у волгоградок есть время на обжалование достаточно строгого приговора.

А вот водитель, сбивший мальчика на красный свет возле школы №30, а потом от испуга сбежавший, получил ограничение свободы. Ворошиловский районный суд решил, что астраханец быстрее исправится на свободе. Мальчик до сих пор восстанавливается после нескольких операций, врачи буквально собирали его по частям.

ИСТОЧНИК KP.RU