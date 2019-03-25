Ночью снег, утром туман: волгоградских водителей предупреждают о непогоде

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-25T16:07:48+03:00

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Зима, похоже, никак не хочет уходить из Волгоградской области. Только пригреешься на солнышке, как опять набегает снежная туча. Вот завтра, 26 марта синоптики опять прогнозируют ухудшение погоды в регионе. По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, которые установлены вдоль трасс, ночью в Волгоградской области местами возможен мокрый снег, а днем, когда столбик термометра под солнцем начнет подниматься, на дорогах образуется туман. Дорожные службы, ответственные за содержание трасса, уже предупредили о грядущей непогоде и перевели в режим повышенной готовности.

- Число спецмашин будет регулироваться в зависимости от обстановки на дорогах. В случае необходимости мы готовы вывести на трассы до 156 единиц техники, - уточняют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Водителей просят неукоснительно соблюдать ПДД, не превышать скорость и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU