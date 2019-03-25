В центре Волгограда после зимы открывают розы

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-25T15:43:28+03:00

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Солнышко в Волгограде пригревает все сильнее, а значит, пора приводить город в порядок после зимней спячки. Пора подбелить деревья, почистить дороги, тротуары и клумбы. Сегодня сотрудники «Волгоградзеленхоза» принялись за клумбы с розами на проспекте Ленина и в центральных скверах, где высажено более 10 тысяч кустов. На зиму, чтобы не замерзли, эти цветы укрывают грунтом и опавшими листьями. Сейчас самое время их раскрыть, обрезать сухие веточки, чтобы к лету они вновь порадовали волгоградцев своим цветением.

Параллельно дорожники очищают магистрали от песка и грунта. А в апреле в Волгограде стартует месячник по благоустройству. На уборку по традиции выйдут все коллективы и организации, а также студенты. ТОСы и уличные комитеты наведут порядок в частном секторе. Кроме того, в городе пройдут два массовых субботника -13 и 20 апреля, к которым могут присоединиться все желающие волгоградцы.

- В апреле в Волгограде планируют высадить порядка 2 тысяч деревьев и кустарников, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU