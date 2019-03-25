2019-03-25T15:30:44+03:00
Общество

В Серафимовиче хотят построить «Жемчужину Дона», а в Котово парк «Раздолье»

Волгоградские города поборются за федеральные деньги во всероссийском конкурсе проектов
Екатерина МАЛИНИНА
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Главное, чтобы проекты выиграли и получили деньги, а не остались только в электронном виде.Главное, чтобы проекты выиграли и получили деньги, а не остались только в электронном виде.
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Пять волгоградских городов стали победителями областного этапа всероссийского конкурса, который проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. У Фролово, Урюпинска, Краснослободска, Серафимовича и Котово есть реальный шанс получить федеральные деньги для воплощения своих дизайн-проектов. Их придумывали студенты-архитекторы, эксперты регионального центра компетенций, активисты.

Например, в Серафимовиче в случае победы (30 миллионов рублей) смогут построить «Жемчужину Дона» с набережной, зонами для детей, для прогулок, площадью искусств, с территорией для торговли. В Котово подготовили проект по парку «Раздолье». В нем будут детские и спортивные площадки, фонтан, сцена с площадью, торговые ряды. Администрация надеется выиграть 80 миллионов рублей. Во Фролово придумали парк «Заречный» с детской, тихой, молодежной, рыбацкой, событийной, прогулочной и патриотической зонами. Получилось очень даже симпатично.

Чтобы попасть в победители проекты должны быть нужны для жителей и для туристов, удобны для предпринимателей. Кроме того, жюри будет учитывать привлечение внебюджетных средств.

26 и 27 мая в Москве волгоградская делегация будет презентовать свои проекты а 28 мая назовут имя победителей в каждой номинации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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