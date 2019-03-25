Дорожники подготовили трассы Волгоградской области к половодью

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-25T15:00:42+03:00

На опорах мостов поставили местки, по которым можно будет следить, как поднимается вода. Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

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Если верить синоптикам, в ближайшие дни в Волгоградской области окончательно потеплеет. Поэтому все службы и ведомства готовятся к весеннему половодью. В их числе и ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Как рассказали «КП-Волгоград» в учреждении, для пропуска талых вод в Волгоградской области сформированы 7 бригад общей численностью 46 человек. Заготовили 97 кубометров инертных и пиломатериалов.

- Специалисты уже осмотрели все мосты на федеральных подведомственных трассах, на тыльных сторонах опор нанесли мерные рейки, по которым будут следить за изменениями уровня воды. От снега и наледи очистили водосбросные лотки на откосах и водопропускные трубы, - уточнили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Чентр оперативного управления производством (ЦОУП) дорожного ведомства следит за ситуацией в круглосуточном режиме. Если возникнет угроза подтопления дорог и искусственных сооружений подрядные организации готовы задействовать дополнительно 27 единиц техники.

И напоминают водителям, что узнать о состоянии проезда или обратиться за помощью в случае нештатной ситуация на трассах региона, можно звонить по круглосуточному телефону ЦОУПа ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: +7(4752) 71-04-32.

ИСТОЧНИК KP.RU