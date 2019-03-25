2019-03-25T14:44:17+03:00
Общество

В Волгограде заблокировали 42 сайта с микрозаймами

Незаконных кредиторов выявили сотрудники прокуратуры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня в интернете можно найти все, ну или почти все. Можно даже удаленно оформить кредит. Вот только не все кредиторы действуют легально. Так, сотрудники прокуратуры Волгограда выявили 42 сайта, где незаконно предлагали людям ссуды на коммерческих условиях.

Как поясняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, по закону микрофинансовую деятельность могут вести только те организации, которые включены в государственный реестр. Кроме того, они обязаны соблюдать ряд требований: предоставить клиенту полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, сообщать о его правах и обязанностях. Также для таких организаций ограничен предельный размер кредита. Все остальные не имеют права выдавать ссуды.

Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить работу нелегальных кредиторов. Суд согласился с доводами правоохранителей, и признал деятельность 42 сайтов запрещенной.

- На данный момент решение суда исполнено, доступ на соответствующие сайты заблокирован органами Роскомнадзора, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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