Волгоградские власти придумывают, как привлечь в область инвестиции

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-25T14:11:36+03:00

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Чтобы волгоградцам хорошо жилось (была работа, достойная зарплата), надо в регионе развивать экономику. А без серьезных вложений и инвестиционных проектов это вряд ли возможно. Именно на привлечение денег в регион делают ставку волгоградские власти. Планируется, что к 2021 году валовый региональный продукт должен дойти до цифры в 1 триллион рублей. А к 24 году среди главных задач - реализация проектов на сумму более 200 миллиардов рублей.

Планы амбициозные, но, по мнению волгоградских чиновников, вполне выполнимые. Правда, для этого надо будет напрячь извилины – просто так денег вкладывать в экономику Волгоградской области никто не будет. Нужные интересные и эффективные инвестиционные проекты. И губернатор Андрей Бочаров собирается привлечь к решению подобных задач своих замов, начальников отделов администраций и глав районов. Им предстоит составить планы, как улучшить вверенные им территории и сферы деятельности за счет привлечения частного капитала. Причем не стоит забывать, что и в ответ бизнес будет ждать от властей обеспечения инфраструктурой и возможность подключения к энергоресурсам.

Причем это задание губернатор не факультативное, а обязательное. Долгосрочные и краткосрочные задачи предстоит озвучить на большом общем совещании по этому вопросу. Причем губернатор ждет не витания в облаках, а конкретных предложений, которые можно будет реализовать.

- По сравнению с 2014 годом объем инвестиций в Волгоградской области вырос более, чем на треть (на 36 процентов % - с 140 до 191 миллиардов рублей), - поделился с «КП-Волгоград» доктор экономических наук, профессор Даниил Фролов. - Созданы новые рабочие места (более 10 тысяч). Меняется к лучшему дорожно-транспортная и коммунальная инфраструктура, стали возможны масштабные преобразования в здравоохранении. Но большее внимание следует уделить малому и среднему бизнесу, созданию максимально комфортных условий для регистрации предприятий в нашем регионе. Нужен режим наибольшего благоприятствования для ведения бизнеса. Нельзя допускать перегибов, например, в области налогового «пресса»: предприниматели быстро на это реагируют и «голосуют ногами» в пользу других регионов. И, конечно, необходим стратегический подход. В каждой отрасли должен быть флагманский инвестиционный проект, средние и более мелкие проекты, нужна конкурентная среда и высокая защищенность прав собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU