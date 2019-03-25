2019-03-25T13:38:10+03:00
Общество

Новый мост в Городище уже соединили с дорогой

Движение по этому переходу обещают открыть в мае
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Мост в поселке Городище Волгоградской области закрыт уже полтора года. Жители считают дни до того момента, когда вновь смогут ездить в поселок кратчайшим путем. В администрации региона успокаивают: работы идут по графику. Новый мост на месте старого уже почти готов. Сегодня, 25 марта, проверить ход работ приехал председатель регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев.

- Уже готов арматурный каркас мостового полотна, и даже подведена дорога к нему. Сейчас специалисты доделывают гидроизоляцию и водоприемные лотки, заканчивают монтаж гидроотводных козырьков и лестничных сходов, - отчитывается подрядчик.

Параллельно рабочие обрабатывают опоры нового моста. Здесь работает 20 человек, задействовано шесть единиц техники. В ближайшее время обещают отремонтировать подходы к мосту и тротуары.

Движение по мосту, как и было обещано, запустят в мае.

Напомним, этот мост не ремонтировался 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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