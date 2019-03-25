2019-03-25T13:26:48+03:00
Происшествия

В Волгограде будут судить директора ЖБИК за доведение завода до банкротства

600 работников предприятия из-за руководителя остались без зарплат
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Директор, чтобы вывести активы завода, "подарил" фирме своей супруги цеха стоимостью 31 миллион рублей.Директор, чтобы вывести активы завода, "подарил" фирме своей супруги цеха стоимостью 31 миллион рублей.
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В Волгограде под суд пойдет основной акционер и фактический директор ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций». Его обвиняют в том, что он специально обанкротил предприятие, и оставил более 600 своих сотрудников без зарплат.

Как доказали следователи Советского отдела СУ СК по региону, директор умышленно не платил работникам зарплаты, или выплачивал частями. В итоге за два года – 2016 и 2017 – задолженность превысила 25 миллионов рублей. Стали разбираться, и оказалось, что деньги на зарплаты у предприятия были: за этот период ОАО «ЗЖБиК» заработало не менее 257 миллионов рублей. Вот только деньги руководитель перечислял не работникам, а контрагентам (причем напрямую, минуя счета завода). Дело в том, что налоговая за неуплату выставила на расчетные счета ОАО инкассовые поручения и приостановила все расходные операции. Чтобы вывести имущество из актива завода, он по договору передал цеха, расположенные в Нижнем Тагиле, подставным фирмам. Владельцами этих контор являлись супруга директора, и жена его приятеля. При этом 31 миллион рублей (балансовая стоимость активов) на счета ЖБИК так и не поступили. В итоге завод обанкротился.

- Следователи завершили расследование этого уголовного дела. Доказательственная база преступной деятельности директора составила 55 томов. Сейчас материалы передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Руководителя завода по ходатайству следователя уже взяли под стражу, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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