2019-03-25T13:21:36+03:00
Общество

Из Волгограда можно будет дешево улететь в Самару и Краснодар

Волгоградская область будет субсидировать эти маршруты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из бюджета авиаперевозчикам будут компенсировать 61% стоимость полета.Из бюджета авиаперевозчикам будут компенсировать 61% стоимость полета.
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Кто из волгоградцев не мечтает отхватить дешевый билет на самолет, да еще куда-нибудь на юг. Думаете, это сказка? Нет, это возможно благодаря субсидированию перелетов: когда из бюджета авиаперевозчику компенсируют часть затрат. На днях губернатор Волгоградской области внес изменения в программу регионального субсидирования. К трем "льготным" маршрутам добавили еще два. Теперь волгоградцы смогут купить дешевые билеты не только на самолеты «Волгоград-Казань», «Волгоград-Сочи», «Волгоград-Ростов-на-Дону», но еще и на направления «Волгоград-Самара» и «Волгоград-Краснодар».

Как узнала "КП-Волгоград" из документа, представленного на сайте Росавиации, перелеты по субсидируемому маршруту «Волгоград-Краснодар» будет осуществлять компания Азимут. В Самару и в Сочи пассажиров отправляет компания «ЮТэйр», в Казань – ЮВТ Аэро. Этим авиаперевозчикам из бюджета Волгоградской области будут компенсировать 61% затрат. Маршрут «Волгоград-Ростов» будут софинансировать оба субъекта РФ, соответственно по 30,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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