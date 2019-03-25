Переходи на «зеленый»: на «ГринФесте» волгоградцы пробовали натуральные продукты и косметику

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-25T12:26:22+03:00

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Фестиваль посвященный экологии и здоровой еде, прошел в выходные на Центральном рынке. Такой формат все больше по душе горожанам, ведь главный успех любого мероприятия – чтобы на нем было, что перекусить. В этот раз все, что продавалось на фестивале, было не только вкусное, но еще и натуральное и полезное. Как раз в свете последних тенденций – в моде быть здоровыми, спортивными и стройными. Поэтому на Гринфесте в изобилии были представлены натуральная косметика для лица и тела, экологичные продукты питания. И даже краски, не имеющие специфического запаха.

О последних «КП-Волгоград» рассказал создатель студии декора «Anntique» Анна Картушина, которую мы застали за перекрашиванием старой тумбочки. На наших глазах ненужная рухлядь буквально заиграла новыми красками и превратилась в модный и стильный предмет интерьера. Сделать такой под силу любому. А если еще и использовать экологичные краски, этот не причинит вреда здоровью.

Фото: Екатерина ЗАБОЛОТНЕВА, Мария КУДЕЛИНА

Посетители фестиваля бродили между торговыми рядами с явным интересом. К примеру, Марина, с которой мы пообщались у прилавка с натуральным мылом, говорит, что фишка волгоградского фестиваля – разнообразие направлений.

- Здоровый образ жизни становится модным, эта тема сейчас развивается очень активно, и, естественно, «Greenfest» будет этому способствовать. Фестиваль вдохновляет своей атмосферой.

Фото: Екатерина ЗАБОЛОТНЕВА, Мария КУДЕЛИНА.

ИСТОЧНИК KP.RU