2019-03-25T13:30:20+03:00
Происшествия

В Астрахани гаишники потребовали от пьяного водителя 15 тысяч рублей

За получение взятки им грозит тюрьма
Екатерина МАЛИНИНА
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Если вину полицейских докажут, то их уволят из органов внутренних дел.Если вину полицейских докажут, то их уволят из органов внутренних дел.
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Подобные сообщения приходят все реже и реже. Сотрудники ГИБДД находятся под постоянным контролем, да и рисковать своим местом никто не хочет. Но иногда находятся любители заработать с помощью водителей.

Дэу Матиз двое сотрудников ДПС остановили возле здания администрации Володаровского района. Сначала проверили документы. От водителя шел стойкий запах алкоголя. Но вместо того, чтобы отправить автомобилиста на медоосвидетельствование, они предложили ему заплатить 15 тысяч отступных. Астраханец согласился. Съездил пьяным до домашней кубышки и привез деньги. После этого, водитель поехал кататься дальше.

О преступлении узнали сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности УМВД по Астраханской области. Они задержали взяточников. Один из полицейских находится под стражей, второй под домашним арестом. Сейчас следователи СУ СК по Астраханской области выясняют все обстоятельства преступления. Уголовное дело возбудили по статье «получение взятки группой лиц».

Если вину мужчин докажут, то их уволят из органов, а их начальству грозят выговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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