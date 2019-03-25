2019-03-25T14:13:42+03:00
Происшествия

В Волгограде в колонию отправили калмыцких фальшивомонетчиков

Им дали 13 лет на четверых
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Суд Ворошиловского района Волгограда вынес приговор четырем жителям Калмыкии, которые сбывали в нашем городе фальшивые купюры. Им дали почти 13 лет колонии на четверых.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, четыре калмыка - Александр Мучкаев, Басанг Надбитов, Александр и Алдар Наминовы -приехали в Волгоград из Элисты 24 июля 2017-го. С собой у них было шесть поддельных пятитысячных банкнот. В тот же день четыре купюры они потратили в торговых сетях Волгограда. Еще одну разменяли на почте. После чего их и задержали сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование вели специалисты ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Свою вину калмыки полностью признали. Но только один - Басанг Надбитов - полностью раскаялся и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы. Мучкаеву дали 4,5 года колонии общего режима, Александру Наминову - 4 года, Алдару Наминову - 3,5 года лишения свободы.

- Приговоры в законную силу не вступили. Все они сейчас находятся под стражей, - уточнили областную прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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