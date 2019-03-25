Волгоградец выиграл всероссийские соревнования по Бразильскому джиу-джитсу

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-25T11:23:37+03:00

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В минувшие выходные в Казани проходил открытый всероссийский турнир по Бразильскому джиу-джитсу «ACB JJ CENTRAL RUSSIA OPEN CHAMPIONSHIP». Борьба проходила в двух разделах: GI – в кимоно, и NO GI – без кимоно. Волгоград представлял боец клуба «MAXIMUS» Александр Пак, выступающий в весовой категории до 60 кг, занимающийся «БЖЖ» чуть больше двух лет.

Соревнования длились два дня, в первый день боролись в кимоно, и Александр выиграл первые две схватки. Правда, третью, финальную, проиграл болевым приемом на руку. Во второй день, без кимоно, ему удалось реабилитироваться. Досрочно победив в первых двух поединках, он вышел в финал, где взял реванш у своего вчерашнего противника – уверенно победил по очкам.

Итог – второе место в кимоно, первое – без кимоно.

- Я даже рад, что сначала проиграл. Сделал работу над ошибками, вышел на следующий день заряженным – и забрал свое, - рассказал «КП-Волгоград» Александр Пак.

Бразильское джиу-джитсу – динамично развивающийся вид спорта во многих уголках мира. Наш город – не исключение. Основа этого вида единоборств – борьба в партере, болевые и удушающие приемы.

ИСТОЧНИК KP.RU