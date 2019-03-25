2019-03-25T11:23:37+03:00
Спорт

Волгоградец выиграл всероссийские соревнования по Бразильскому джиу-джитсу

Единственный представитель Волгограда занял первое и второе место
Владислав РАХМАТУЛИН
Поделиться:
Одна из медалей, завоеванных Александром. Фото: личный архив.Одна из медалей, завоеванных Александром. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Казани проходил открытый всероссийский турнир по Бразильскому джиу-джитсу «ACB JJ CENTRAL RUSSIA OPEN CHAMPIONSHIP». Борьба проходила в двух разделах: GI – в кимоно, и NO GI – без кимоно. Волгоград представлял боец клуба «MAXIMUS» Александр Пак, выступающий в весовой категории до 60 кг, занимающийся «БЖЖ» чуть больше двух лет.

Соревнования длились два дня, в первый день боролись в кимоно, и Александр выиграл первые две схватки. Правда, третью, финальную, проиграл болевым приемом на руку. Во второй день, без кимоно, ему удалось реабилитироваться. Досрочно победив в первых двух поединках, он вышел в финал, где взял реванш у своего вчерашнего противника – уверенно победил по очкам.

Итог – второе место в кимоно, первое – без кимоно.

- Я даже рад, что сначала проиграл. Сделал работу над ошибками, вышел на следующий день заряженным – и забрал свое, - рассказал «КП-Волгоград» Александр Пак.

Бразильское джиу-джитсу – динамично развивающийся вид спорта во многих уголках мира. Наш город – не исключение. Основа этого вида единоборств – борьба в партере, болевые и удушающие приемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью снег, утром туман: волгоградских водителей предупреждают о непогоде
В центре Волгограда после зимы открывают розы
В Серафимовиче хотят построить «Жемчужину Дона», а в Котово парк «Раздолье»
Дорожники подготовили трассы Волгоградской области к половодью
В Волгограде заблокировали 42 сайта с микрозаймами
Волгоградские власти придумывают, как привлечь в область инвестиции
Новый мост в Городище уже соединили с дорогой
В Волгограде будут судить директора ЖБИК за доведение завода до банкротства
Из Волгограда можно будет дешево улететь в Самару и Краснодар
Переходи на «зеленый»: на «ГринФесте» волгоградцы пробовали натуральные продукты и косметику
В Астрахани гаишники потребовали от пьяного водителя 15 тысяч рублей
В Волгограде в колонию отправили калмыцких фальшивомонетчиков
В Астраханской области МиГи-29 нанесли авиаудар по противнику
Юные волгоградские музыканты получат 50 новых пианино
В Волгограде покрасят почти двести трамвайчиков и троллейбусов
На севере Волгограда в тройной аварии пострадала школьница
В Волгограде супругов арестовали за лекарство, усиливающее любовь
Волгоградцы увидят уникальный ретропоезд «Воинский эшелон»
В плавильном цехе завода «Красный Октябрь» восстановили крышу
Под Волгоградом в лобовом столкновении погибли два человека
«Очень трудная победа»: тренер волгоградского «Ротора» об игре с «Сибирью»
Волгоградский «Ротор» против новосибирской «Сибири»: первый тайм – счет 1:0 в пользу сине-голубых