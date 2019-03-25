В Астраханской области МиГи-29 нанесли авиаудар по противнику

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-25T11:18:05+03:00

Экипажи отработали полеты парами и в звеньях на полигоне Ашулук

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На полигоне Ашулук Астраханской области в эти выходные тренировались летчики истребительного авиацентра ВКС. Экипажи МиГ-29 СМТ отрабатывали групповые авиационные удары по объектам. Тренировались как парами, так и в составе звеньев. Сначала определяли цель, затем бомбили с применением авиационной пушки и неуправляемых авиационных ракет С-13. Все это с использованием различного вида маневров.

Также с земли можно было наблюдать ближние воздушные дуэли пара на пару. Экипажи менялись ролями: то нападение, то оборона.

Каждый бой и каждое наступление получало оценку от командования. Все вылеты записывались на камеры, а затем уже в штабе проходил разбор полетов.

Всего в тренировке приняли участия 10 экипажей МиГ-29. Подобные вылеты помогают отработать необходимые навыки, которые потом могут понадобиться в реальном бою.

ИСТОЧНИК KP.RU