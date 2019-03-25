Юные волгоградские музыканты получат 50 новых пианино
Новые пианино в 2019 году получат учащиеся сразу 50 музыкальных школ в Волгоградской области. Материально-техническую базу обновляют в рамках нацпроекта «Культура».
Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете по культуре Волгоградской области, инструменты порадуют не только городских музыкантов. Школы искусств 25 районов области также получат классические фортепьяно.
Также нацпроект предусматривает покупку 18 передвижных автоклубов. Правда, не в этом году, а с 2020. В этих чудо-машинах есть сцена трансформер, спутниковое антенное, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. Так что даже в небольшом селе можно устроить шикарное музыкальное шоу.
В рамках нацпроекта осовременят детские школы искусств и музыкальные училища. Они получат инструменты, учебные пособия, звуковое оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU