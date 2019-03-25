Юные волгоградские музыканты получат 50 новых пианино

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-25T14:14:24+03:00

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Новые пианино в 2019 году получат учащиеся сразу 50 музыкальных школ в Волгоградской области. Материально-техническую базу обновляют в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете по культуре Волгоградской области, инструменты порадуют не только городских музыкантов. Школы искусств 25 районов области также получат классические фортепьяно.

Также нацпроект предусматривает покупку 18 передвижных автоклубов. Правда, не в этом году, а с 2020. В этих чудо-машинах есть сцена трансформер, спутниковое антенное, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. Так что даже в небольшом селе можно устроить шикарное музыкальное шоу.

В рамках нацпроекта осовременят детские школы искусств и музыкальные училища. Они получат инструменты, учебные пособия, звуковое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU