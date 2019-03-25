В Волгограде покрасят почти двести трамвайчиков и троллейбусов

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-25T10:09:49+03:00

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Что скрывать, в Волгограде много стареньких трамваев и троллейбусов, сияющих ржавчиной из-под краски. В этом году их решили немного обновить. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, МУП «Метроэлектротранс» покрасит около двухсот единиц электротранспорта (150 трамваев, 30 троллейбусов и 20 единиц спецтранспорта). Причем все они будут выкрашены в единую цветовую гамму. Обновлять покрытие будут в рамках текущего ремонта.

- Вагоны трамваев будут, как выпускались с завода, - бело-красными, с серой крышей и подножками, и с желтыми поручнями. Троллейбусы покрасят классической белой и синей эмалью, - уточняют в администрации Волгограда.

Новый электротранспорт (более 100 единиц трамваев и троллейбусов, которые поступили в Волгоград за последние несколько лет) перекрашивать не будут.

- При этом фирменная раскраска, останется неизменной и будет гармонировать с обновленным внешним видом парка электротехники, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU