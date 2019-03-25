2019-03-25T10:09:49+03:00
Общество

В Волгограде покрасят почти двести трамвайчиков и троллейбусов

Электротранспорт получит единую ливрею
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Новые трамваи перекрашивать не будут.Новые трамваи перекрашивать не будут.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Что скрывать, в Волгограде много стареньких трамваев и троллейбусов, сияющих ржавчиной из-под краски. В этом году их решили немного обновить. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, МУП «Метроэлектротранс» покрасит около двухсот единиц электротранспорта (150 трамваев, 30 троллейбусов и 20 единиц спецтранспорта). Причем все они будут выкрашены в единую цветовую гамму. Обновлять покрытие будут в рамках текущего ремонта.

- Вагоны трамваев будут, как выпускались с завода, - бело-красными, с серой крышей и подножками, и с желтыми поручнями. Троллейбусы покрасят классической белой и синей эмалью, - уточняют в администрации Волгограда.

Новый электротранспорт (более 100 единиц трамваев и троллейбусов, которые поступили в Волгоград за последние несколько лет) перекрашивать не будут.

- При этом фирменная раскраска, останется неизменной и будет гармонировать с обновленным внешним видом парка электротехники, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью снег, утром туман: волгоградских водителей предупреждают о непогоде
В центре Волгограда после зимы открывают розы
В Серафимовиче хотят построить «Жемчужину Дона», а в Котово парк «Раздолье»
Дорожники подготовили трассы Волгоградской области к половодью
В Волгограде заблокировали 42 сайта с микрозаймами
Волгоградские власти придумывают, как привлечь в область инвестиции
Новый мост в Городище уже соединили с дорогой
В Волгограде будут судить директора ЖБИК за доведение завода до банкротства
Из Волгограда можно будет дешево улететь в Самару и Краснодар
Переходи на «зеленый»: на «ГринФесте» волгоградцы пробовали натуральные продукты и косметику
В Астрахани гаишники потребовали от пьяного водителя 15 тысяч рублей
В Волгограде в колонию отправили калмыцких фальшивомонетчиков
Волгоградец выиграл всероссийские соревнования по Бразильскому джиу-джитсу
В Астраханской области МиГи-29 нанесли авиаудар по противнику
Юные волгоградские музыканты получат 50 новых пианино
На севере Волгограда в тройной аварии пострадала школьница
В Волгограде супругов арестовали за лекарство, усиливающее любовь
Волгоградцы увидят уникальный ретропоезд «Воинский эшелон»
В плавильном цехе завода «Красный Октябрь» восстановили крышу
Под Волгоградом в лобовом столкновении погибли два человека
«Очень трудная победа»: тренер волгоградского «Ротора» об игре с «Сибирью»
Волгоградский «Ротор» против новосибирской «Сибири»: первый тайм – счет 1:0 в пользу сине-голубых