2019-03-25T14:15:04+03:00
Происшествия

На севере Волгограда в тройной аварии пострадала школьница

В аварии виноват 19-летний водитель на «Митсубиси Лансер»
Екатерина МАЛИНИНА
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Девушку доставили в больницу с травмами.Девушку доставили в больницу с травмами.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария произошла около часа дня 24 марта в Тракторозаводском районе. Молодой человек на «Митсубиси Лансер» ехал по улице Шурухина в сторону Ополченской. 19-летний водитель слишком близко подъехал к «Ладе Весте». Он въехал в машину, которую от удара отбросило на «Киа Соренто», которым управлял 57-летний водитель. И это авто отлетело на «Шкоду Фабию», за рулем был 86-летний дедушка.

Ни один из автомобилистов не пострадал. Досталось только 16-летней пассажирке русской машины. Ее с многочисленными травмами на «скорой» отвезли в больницу. Старшекласснице предстоит лечение.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Вероятней всего, в аварии виноват 19-летний волгоградец, который проигнорировал требование дистанции.

Всего в трех авариях в Волгоградской области за сутки пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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