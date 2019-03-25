2019-03-25T14:16:11+03:00
Происшествия

В Волгограде супругов арестовали за лекарство, усиливающее любовь

Запрещенный стероид они заказали через интернет
Екатерина МАЛИНИНА
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Препарат запрещен на территории РФ.Препарат запрещен на территории РФ.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгоградской области продолжают борьбу с запрещенными препаратами. Оперативники отслеживают заказы и берут с поличным любителей стероидов. В Волгограде возбудили уголовные дела сразу в отношении четырех человек.

Супруги из Ворошиловского района решили и мышцы себе накачать, и взаимное влечение усилить. Они заказали через интернет в Белоруссии лекарство – стероид. Который позволяет набрать массу и вырабатывает в больших количествах тестостерон. Во время получения на почте их и задержали.

А вот две волгоградки решили, наоборот, похудеть. Привести себя в порядок к лету без особых усилий. Они через Казахстан выписали в Волгоград капсулы для снижения веса, которые также запрещены на территории России.

Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, всем четверым грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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