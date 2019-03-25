2019-03-25T09:35:11+03:00
Общество

Волгоградцы увидят уникальный ретропоезд «Воинский эшелон»

Весной он проедет по трем волжским регионам
Светлана КИРИЛЛОВА
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Точную дату обещают назвать чуть позже. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва".Точную дату обещают назвать чуть позже. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва".
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В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по железным дорогам Приволжья снова проедет ретропоезд. Передвижная экспозиция будет работать с 8 апреля по 15 мая и за это время посетит 33 станции Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.

Выставку организовали сотрудники Приволжской железной дороги, музея-заповедника «Сталинградская битва» и «Российского военно-исторического общества». Исторический поезд остановится на станциях Котельниково, Сарепта, Суровикино, Максима Горького, Петров Вал, Камышин-1, Палласовка, Иловля-1 и других. В честь Дня Победы волгоградцы смогут осмотреть военную технику времен Второй мировой войны. Это два действующих паровоза серии Л-2331 и серии Л-2055, танки Т-34, «Катюши», бронеавтомобили и другие уникальные экспонаты, предоставленные музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Особую концертную программу сотрудники ретропоезда подготовят для станций Астрахань-1, Волгоград-1 и Саратов-1. Ветераны и труженики тыла на этих выступлениях смогут занять первые ряды. После торжественной части посетители осмотрят поезд и сфотографируются.

Точное время и дату обещают озвучить позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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