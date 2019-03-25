2019-03-25T09:47:51+03:00
Экономика

В плавильном цехе завода «Красный Октябрь» восстановили крышу

А здание волгоградского меткомбината укрепили металлическими фермами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото АО "ВМК "Красный Октябрь"Фото АО "ВМК "Красный Октябрь"
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Не прошло и года, как в электросталеплавильном цехе №2 на волгоградском меткомбинате «Красный октябрь» смонтировали крышу. Да-да, напомним, что еще в конце мая 2018-го – накануне ЧМ-2018 – на заводе остановили работу печей. Время простоя решили использовать, чтобы укрепить здание металлическими фермами и смонтировать новое газоочистное оборудование. Но дальше планов дело не пошло. Когда в ноябре 2018-го предприятие признали банкротом, назначили конкурсного управляющего, и губернатор Волгоградской области приехал оценить ситуацию, его поразило отсутствие кровли в электроплавильном цехе.

Фото АО "ВМК "Красный Октябрь"

Фото АО "ВМК "Красный Октябрь"

«Вопрос с кровлей цеха долгое время оставался в прямом смысле слова зависшим в воздухе. Из-за отсутствия крыши площадью 5 тысяч квадратных метров работа в цехе практически была невозможна, - уточняют в пресс-службе «Красного Октября».

«Зима, а крыши нет. Бред какой-то», - заявил глава региона в ноябре. И вот на заводе отчитались: «В сжатые сроки завершили монтаж профилированных стальных листов и специальных металлических панелей». Сделали как раз к концу марта.

«Для монтажа кровли задействовали два крана грузоподъемностью 350 тонн с длиной стрелы 110 метров и 220 тонн с длиной стрелы 60 метров. Теперь помещение привели в надлежащее состояние, что положительно скажется на производственном процессе», - отчитались на меткомбинате.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров о судьбе обанкротившегося "Красного Октября".

ИСТОЧНИК KP.RU

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