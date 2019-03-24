2019-03-24T16:34:40+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в лобовом столкновении погибли два человека

Еще три человека пострадали
Юлия Данильченко
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Легковушки «Лада Калина» и «Ниссан Кашкай» столкнулись в Дубовском районе Волгоградской области сегодня, 24 марта, около пяти часов утра. Судя по фотографиям, которые появились в соцсетях, удар пришелся сильный. Внедорожник пострадал меньше, а вот отечественная машина помята.

Как выяснили полицейские, 21-летний водитель на «Ладе» ехал по трассе «СызраньСаратов - Волгоград» со стороны города-героя в сторону Камышина. Он выехал по полосу встречного движения, где врезался в иномарку.

- В результате ДТП на месте ДТП скончались водитель и 18-летняя девушка-пассажир автомашины «Лада Калина»; в больницу с травмами доставлены водитель и двое пассажиров, 36 и 23 лет, автомашины «Ниссан Кашкай», - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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