«Очень трудная победа»: тренер волгоградского «Ротора» об игре с «Сибирью»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-24T15:52:47+03:00

И по итогам матча «Ротор» поднимается на 13-ую позицию в турнирной таблице ФНЛ, заработав 36 очков Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, сине-голубые забили два гола и поднялись на 13 позицию в турнирной таблице ФНЛ

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После игры 28-го тура Первенства России среди команд клубов ФНЛ, где волгоградский «Ротор» победил «Сибирь», забив два гола, тренеры команд приняли участие в пресс-конференции.

- Поражение «2:0», конечно, неприятно. Что касается некоторых решений судьи, я специально посмотрел некоторые моменты. И когда твоему футболисту разносят пол лица – это не футбол. Правила четко трактуют такие эпизоды. А случайно или нет – неважно. Смотрится факт, это «красная» карточка. Был еще момент, когда судья не назначил штрафной в ворота «Ротора», видя, как нашему игроку ударили по колену. Тяжело играть по разным правилам, - резко высказался тренер ФК «Сибирь» Игорь Чугайнов.

- Очень трудная и важная победа. Близость к зоне вылета очень давит на футболистов. Ребята молодцы, всех поздравляю с победой, - порадовался тренер ФК «Ротор» Игорь Меньщиков. Также он высказался по поводу нулевых матчей – «Ротору» за последние 4 игры не забили ни одного гола. – Это заслуга и голкипера, и защиты, и нападающих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698991" frameborder="0"></iframe> Ротор - Сибирь, пресс-конференция.

И по итогам матча «Ротор» поднимается на 13-ую позицию в турнирной таблице ФНЛ, заработав 36 очков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698988" frameborder="0"></iframe> Анзор Саная - автор первого гола.

ИСТОЧНИК KP.RU