Волгоградский «Ротор» против новосибирской «Сибири»: первый тайм – счет 1:0 в пользу сине-голубых

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-24T13:55:31+03:00

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Сегодня, 25 марта, в 14:00 на стадионе «Волгоград Арена» рамках 28-го тура Первенства России среди команд клубов ФНЛ встретились «Ротор» и новосибирская «Сибирь».

Первый тайм начался напряженно: сине-голубые атаковали и демонстрировали неплохую игру. Но полчаса пролетели, ни одного гола, хотя опасные моменты все же были. Футболисты «Ротора» прессинговали ворота соперника, но мимо. Болельщики было отчаялись – тайм подходил к концу, но на 39-ой минуте все же удалось прорвать оборону: Анзор Саная красивым ударом открыл счет.

Футболисты удалились на перерыв обсудить стратегию дальнейшей игры. Впереди еще 45 минут игры и «Ротору» придется любыми способами контролировать ход игры, чтобы не спуститься в турнирной таблице, где они занимают 14 позицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698969" frameborder="0"></iframe> Ротор - Сибирь, 25 марта, "Волгоград - Арена", 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU