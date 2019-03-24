2019-03-24T13:55:31+03:00
Спорт

Волгоградский «Ротор» против новосибирской «Сибири»: первый тайм – счет 1:0 в пользу сине-голубых

Хозяева поля открыли счет на 39-ой минуте матча
Юлия Данильченко
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Гооооол!Гооооол!Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сегодня, 25 марта, в 14:00 на стадионе «Волгоград Арена» рамках 28-го тура Первенства России среди команд клубов ФНЛ встретились «Ротор» и новосибирская «Сибирь».

Первый тайм начался напряженно: сине-голубые атаковали и демонстрировали неплохую игру. Но полчаса пролетели, ни одного гола, хотя опасные моменты все же были. Футболисты «Ротора» прессинговали ворота соперника, но мимо. Болельщики было отчаялись – тайм подходил к концу, но на 39-ой минуте все же удалось прорвать оборону: Анзор Саная красивым ударом открыл счет.

Футболисты удалились на перерыв обсудить стратегию дальнейшей игры. Впереди еще 45 минут игры и «Ротору» придется любыми способами контролировать ход игры, чтобы не спуститься в турнирной таблице, где они занимают 14 позицию.

Ротор - Сибирь, 25 марта, "Волгоград - Арена", 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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