2019-03-24T13:04:53+03:00
Общество

25 марта с улицы Советской в Волгограде эвакуируют автомобили для уборки дороги

Волгоградцам придётся искать другие места для парковки
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы мэрии.Фото пресс-службы мэрии.
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В понедельник, 25 марта, на улице Советской в Центральном районе Волгограда будут работать эвакуаторы. Это не прихоть, а вынужденная мера: рабочие не могут очистить дорогу от песка – мешают припаркованные вопреки табличке «Работает эвакуатор» машины.

- На ряде объектов из-за брошенных с нарушением правил парковки машин спецтехника в принципе не может подойти к правым полосам автодорог, на других – не может полноценно собрать и вывезти песчано-грунтовые наносы на лотковой части, - комментируют ситуацию в мэрии.

Работы начнутся во второй половине дня и продолжатся ночью, чтобы не мешать движению. Напомним, уборка главных магистралей города-героя подходит к концу. Бригады приступают к уборке второстепенных улиц.

Беспечные автомобилисты зимой затрудняют чистку снега, осенью – вывоз листвы, весной – влажную уборку. Поэтому меры будут приняты кардинальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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