25 марта с улицы Советской в Волгограде эвакуируют автомобили для уборки дороги
В понедельник, 25 марта, на улице Советской в Центральном районе Волгограда будут работать эвакуаторы. Это не прихоть, а вынужденная мера: рабочие не могут очистить дорогу от песка – мешают припаркованные вопреки табличке «Работает эвакуатор» машины.
- На ряде объектов из-за брошенных с нарушением правил парковки машин спецтехника в принципе не может подойти к правым полосам автодорог, на других – не может полноценно собрать и вывезти песчано-грунтовые наносы на лотковой части, - комментируют ситуацию в мэрии.
Работы начнутся во второй половине дня и продолжатся ночью, чтобы не мешать движению. Напомним, уборка главных магистралей города-героя подходит к концу. Бригады приступают к уборке второстепенных улиц.
Беспечные автомобилисты зимой затрудняют чистку снега, осенью – вывоз листвы, весной – влажную уборку. Поэтому меры будут приняты кардинальные.
ИСТОЧНИК KP.RU