Под Волгоградом неизвестный поджог деревянный дом

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-24T10:47:46+03:00

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ЧП произошло в четыре часа утра сегодня, 24 марта, в Даниловском районе Волгоградской области. Тут в станице Сергеевской на переулке Советском внезапно загорелся деревянный домик.

Соседи тут же позвонили на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место происшествия выехал 36-ой расчет. Потушить огонь удалось оперативно – всего за двадцать минут с момента вызова. К счастью, спасателям удалось избежать жертв. Пожарные эксперты уже сделали предварительные выводы касательно причин случившегося. По их мнению, виновником мог стать какой-то злоумышленник.

- Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Проводится проверка. Спасатели напоминают: в случае обнаружения пожара звоните по телефону«101».

ИСТОЧНИК KP.RU