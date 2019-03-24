2019-03-24T11:28:48+03:00
Здоровье

В селе под Волгоградом построят современный медпункт

Минстрой одобрил проект для жителей Левчуновки
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы областной администрации.Фото пресс-службы областной администрации.
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Нацпроект «Здравоохранение» продолжает делать медицину доступной даже для жителей самых отдаленных уголков Волгоградской области. Совсем скоро в селе Левчуновка Николаевского района, где проживает около тысячи человек, построят современный фельдшерско-акушерский пункт.

Здесь будет кабинет для приема больных, процедурная, боксы с лекарствами, а также хозяйственные помещения. Предусмотрена холодная и горячая вода, отопление, пожарная сигнализация и пандусы. Минстрой РФ уже одобрил этот проект. Такой же ФАП появится в селе Романовка Ольховского района, где живет менее 800 человек.

- За пять лет проведены ремонтные работы более чем в 400 поликлиниках и больницах, построены 12 ФАПов, организована работа шести передвижных диагностических комплексов, двух мобильных ФАПов и передвижного флюорографа, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Напомним, до 2021 года в области возведут 69 ФАПов, к 2024-му количество медицинских пунктов увеличится до 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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