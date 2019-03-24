Столкнулись в лоб: в ДТП двух фур и «УАЗика» погиб волгоградец

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-24T09:36:54+03:00

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Жуткая авария произошла 23 марта во Фроловском районе Волгоградской области. По предварительным данным, спровоцировал ее 47-летний водитель за рулем «УАЗика».

Около половины девятого вечера мужчина ехал по 823-у километру трассы «Москва - Волгоград» в сторону города-героя. Приблизившись к участку дороги, который ремонтировался, водитель рискнул выехать на полосу встречного движения, но не убедился в безопасности маневра. В итоге в него въехала фура «DAF» с полуприцепом.

- В результате ДТП движущийся в попутном направлении автомобиль «SCANIA» с полуприцепом, под управлением 48-летнего водителя, также получил механические повреждения. В результате ДТП водитель автомашины «УАЗ» скончался на месте. Его 47-летний пассажир с травмами госпитализирован, прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU