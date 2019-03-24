Под Волгоградом психологи учат военных технике релаксации

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-24T09:05:03+03:00

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Специальная дыхательная гимнастика, техника нервно-мышечной релаксации и другие методы саморегуляции осваивают военные соединения Южного военного округа в Волгоградской области. Обучением личного состава занимаются психологи. Это поможет подготовиться мотострелкам к несению службы с оружием, которое используют во время боевых дежурств, караулов и нарядов.

- Психологи отрабатывают с личным составом техники, заключающиеся в напряжении и расслаблении групп мышц в определенной последовательности. Также военнослужащих обучают специальной дыхательной гимнастике – мобилизирующему и успокаивающему дыханию, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

За пять-шесть минут военный сможет быстро справиться с тревогой, апатией и улучшить свое психическое состояние. Помимо этого, служащие регулярно проходят психотесты, которые позволяют оценивать общее состояние каждого солдата в отдельности и всего подразделения в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU