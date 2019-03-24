2019-03-24T08:43:28+03:00
Происшествия

Сотню мигрантов, заполонивших поля и теплицы, поймали под Волгоградом

Полицейские составили 40 протоколов
Юлия Данильченко
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Полицейские составили 40 административных протоколоПолицейские составили 40 административных протоколоФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Борьба с нелегалами, которые буквально захватили волгоградские поля и теплицы, идет круглогодично. Но весной поток мигрантов особенно заметный, поэтому полицейские устраивают один рейд за другим. Накануне, 23 марта, сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции Главка вместе с оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков устроили проверку в Иловлинском районе, а именно в селе Большая Ивановка.

- В результате проведенных проверок сотрудники полиции в тепличных хозяйствах вблизи населенного пункта Большая Ивановка установили более 90 иностранных граждан, прибывших в Волгоградскую область и занятых на полевых работах по выращиванию овощей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские составили 40 административных протоколов. Помимо этого, им удалось выяснить, что мигранты незаконно качали воду и пользовались электричеством. Стражи порядка изъяли насосные станции и проводят расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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