2019-03-24T08:34:30+03:00
Происшествия

Скопилась пробка: в северной части Волгограда на переезде сломался локомотив

Движение было парализовано целый почти час
Юлия Данильченко
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Движение было парализовано целый почти час, скопилась пробкаДвижение было парализовано целый почти час, скопилась пробкаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Вынужденная остановка грузового поезда на перегоне «Пост 6-ой километр – Спартановка» произошла 23 марта в 15:44 по московскому времени в Тракторозаводском районе Волгограда. И пока выясняли, что же случилось на железнодорожном переезде, скопилась огромная пробка. Водителям пришлось терпеливо ждать, когда специалисты устранят неполадки.

- В районе железнодорожного переезда 14 км перегона «Пост 6 км – Спартановка» Волгоградского региона ПривЖД по техническим причинам произошла незапланированная остановка грузового поезда, - пояснили КП-Волгоград в службе корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги.

Причины поломки неясны. Локомотив привели в движение спустя час, после чего открыли переезд и открыли движение для автомобилистов. В ПривЖД принесли извинения за инцидент:

- Приволжская ЖД приносит извинения водителям автотранспорта за доставленные неудобства, - добавили в пресс-службе ПривЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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