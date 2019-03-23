2019-03-23T17:09:06+03:00
Общество

В 2019 году 140 тысяч волгоградских детей отдохнут в лагерях

На оздоровление школьников из областного бюджета выделили свыше 660 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области школьников готовы принять 753 учреждения отдыха и оздоровления.В Волгоградской области школьников готовы принять 753 учреждения отдыха и оздоровления.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Пока школьники готовятся к последнему, так сказать, рывку в этом учебном году, взрослые уже продумывают, где и как ребята будут отдыхать летом. В этом году на оздоровление волгоградских мальчишек и девчонок в областном бюджете заложили рекордную сумму - свыше 660 миллионов рублей. За эти деньги в загородных и пришкольных лагерях смогут отдохнуть более 140 тысяч юных волгоградцев, из них более 100 тысяч - в период летних каникул. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона.

Как сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, в 2019-м году в Волгоградской области будут работать 753 учреждения отдыха и оздоровления детей.

- Более 72 тысяч ребят отправятся в лагеря с дневным пребыванием; почти 50 тысяч школьников - в загородные лагеря; свыше 5,5 тысячи человек — лагеря палаточного типа, - уточняют в администрации. Еще 7,8 тысячи школьников проведут каникулы на природе - в походах. Специалисты областной станция детско-юношеского туризма специально разработали для детей 11 маршрутов.

СПРАВКА

Получить сертификат на отдых родители или законные представители школьников могут в волгоградских МФЦ. Для этого необходимо написать заявление и предоставить пакет документов — их перечень можно уточнить у специалистов центра. Срок предоставления услуги со дня регистрации составляет не более 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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