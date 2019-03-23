Волгоградцы за два месяца потратили в магазинах почти 60 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:54 2019-03-23T16:54:08+03:00

В основном люди предпочитают отовариваться в супер и гипермаркетах

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Волгоградцы в этом году стали больше денег тратить на еду. Такой вывод можно сделать, исходя из данных, опубликованных Волгоградстатом. Так, по подсчетам ведомства, в январе-феврале 2019 года оборот розничной торговли Волгоградской области составил 59,9 миллиардов рублей. И это больше на 2,9% в сравнении с таким же периодом 2018-го (в сопоставимых ценах).

Причем на продукты (включая напитки и табачные изделия) волгоградцы потратили 28,8 миллиардов рублей (104,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2018 года). Остальные 31,1 милллиард рублей ушел на покупку непродовольственных товаров.

Где волгоградцы потратили эти деньги? В основном в торговых сетях, которым владеет крупный бизнес. Их оборот составил 51,8% от общей суммы. Еще 40,9% получили представители малого, среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. И только 7,3% в этом объеме занимают рынки и ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU