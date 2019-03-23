Самолет Москва-Саратов экстренно приземлился в Волгограде

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-23T16:40:56+03:00

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Сегодня, 23 марта, в воздушной гавани Волгограда вынужденно приземлился самолет «Аэрофлота», который выполнял полет по маршруту Москва-Саратов. Пилот лайнера принял решение уйти на запасной аэродром из-за того, что в столице Поволжья бушует непогода. В Саратове сейчас снег с дождем и плохая видимость.

- Самолет приземлился в Волгограде в 13.14 по местному времени. На борту находилось семьдесят три пассажира. Кто-то из них решил вернуться обратно в столицу на самолете. Остальные будут добираться в Саратов на автобусе. Сейчас решается вопрос по организации трансфера. Автобус отправится из Волгограда в столлицу Поволжья ближе к вечеру, - уточнила «КП-Волгоград» пресс-секретарь волгоградского аэропорта.

От Волгограда до Саратова по трассе 374 километра. Все авиарейсы из волгоградского аэропорта отправляются согласно расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU