В Волжском поймали водителя, сбившего школьника на «зебре»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-23T14:53:41+03:00

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Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Волжскому нашли и уже доставили в полицию водителя, который сбил 12-летнего школьника на пешеходном переходе. Им оказался 38-летний местный житель. Это под колесами его «Опеля Астры» оказался ребенок.

Напомним, случилось это примерно в три часа дня 22 марта на пересечении улицы Ленина и улицы Молодогвардейцев. Водитель иномарки поворачивал с главной, когда внезапно из-за грузовика (который остановился дальше положенной стоп-линии на светофоре) под колеса выскочил мальчишка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698887" frameborder="0"></iframe> В Волжском водитель иномарки сбил ребенка и скрылся.

- Я не увидел ребенка, он выскочил из-за «ГАЗели», я просто не успел затормозить. Да зацепил, - признается задержанный водитель.

Но уверяет, что мальчишку не бросил. Он все-таки остановился после столкновения. Спроси у школьника, как самочувствие, тот попросил отвезти его домой. Что, собственно, водитель и сделал.

- А почему не вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД? - допрашивают водителя в отделении полиции.

- Растерялся, - оправдывается волжанин. - Я думал, ему дома помощь окажут и все.

По данному факту проводится проверка, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698898" frameborder="0"></iframe> В Волжском задержали водителя, сбившего на зебре ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU