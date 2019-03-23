В Волжском поймали водителя, сбившего школьника на «зебре»
Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Волжскому нашли и уже доставили в полицию водителя, который сбил 12-летнего школьника на пешеходном переходе. Им оказался 38-летний местный житель. Это под колесами его «Опеля Астры» оказался ребенок.
Напомним, случилось это примерно в три часа дня 22 марта на пересечении улицы Ленина и улицы Молодогвардейцев. Водитель иномарки поворачивал с главной, когда внезапно из-за грузовика (который остановился дальше положенной стоп-линии на светофоре) под колеса выскочил мальчишка.
В Волжском водитель иномарки сбил ребенка и скрылся.
- Я не увидел ребенка, он выскочил из-за «ГАЗели», я просто не успел затормозить. Да зацепил, - признается задержанный водитель.
Но уверяет, что мальчишку не бросил. Он все-таки остановился после столкновения. Спроси у школьника, как самочувствие, тот попросил отвезти его домой. Что, собственно, водитель и сделал.
- А почему не вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД? - допрашивают водителя в отделении полиции.
- Растерялся, - оправдывается волжанин. - Я думал, ему дома помощь окажут и все.
По данному факту проводится проверка, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
В Волжском задержали водителя, сбившего на зебре ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU