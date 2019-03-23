2019-03-23T12:54:49+03:00
Общество

30 марта в Волгоградской области открывается охота на водоплавающую дичь

В северных районах разрешат стрелять уток только с 6 апреля
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Открытия сезона охоты на водоплавающую дичь ждут многие волгоградцы. Любителей пострелять уток у нас достаточно, да и мест тоже. И вот в комитете природных ресурсов уже объявили: с 30 марта охотиться на пернатых можно будет в южных районах Волгоградской области, а в северных районах сезон стартует чуть позже - с 6 апреля.

И напоминают, что «с целью предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан организовано регулирование численности волка, шакала, лисицы, корсака и енотовидной собаки».

Но предупреждают, следить, чтобы охотники не подстрелили лишнего, будут тщательно. В этом году госохотинпекторам купили за счет бюджетных денег тепловизоры, видеорегистраторы, фото и видеотехнику, а также 6 автомобилей повышенной проходимости. Кроме того, у инспекторов теперь появились более 50-ти помощников (общественные инспекторы), которые помогают следить за охотничьими угодьями.

С начала этого года на нарушителей охоты уже составили 11 протоколов. Несколько фактов имеют признаки уголовного преступления. Например, в декабре прошлого, январе и феврале этого года на территории двух охотугодий "Ивановское" в Дубовском районе и "Урюпинское" в Урюпинском браконьеры застрелили в общей сложности 25 косуль и четыре - кабана. Материалы переданы в отделы МВД, по данным фактам возбуждены уголовные дела. Браконьерам грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волжском водитель иномарки сбил 12-летнего школьника и сбежал
Волгоградская область попала в ТОП-15 самых крупных должников в госбюджет
Предприятия Волжского сбрасывают в реку Ахтуба отравленную фосфатами и нитратами воду
В Волгограде на Тракторном рынке ОМОН задержал 13 мигрантов
Волгоградцы стали меньше жаловаться на плохое качество воды
В Волжском молодой водитель фуры протаранил «ГАЗель»: один в больнице
Действия судьи, отпустившего маршрутчика-педофила, рассмотрят на коллегии
На трассе Сызрань – Саратов – Волгоград появится новая зона дорожного сервиса
В Волгограде началось голосование за лучший вариант реконструкции парка имени Гагарина
Сильный ветер несет в Волгоградскую область дождь и мокрый снег
Обвиняемый в педофилии маршрутчик из Волгограда заявил в суде, что не понимает переводчика
Прощание с Петром Зайченко пройдет 24 марта
Новую котельную строят в Волгограде
Андрей Бочаров раскритиковал местных глав за неумение общаться с жителями
70 тысяч в месяц: волгоградские таксисты получают в два раза больше средней зарплаты по региону
Волгоградец застрелил беременную лосиху
В парке Героев-летчиков, открытом пять месяцев назад, просела плитка
Петра Зайченко похоронят рядом с супругой в Волгограде
Троих маршрутчиков, перекрывших в Волгограде дорогу в знак протеста, арестовали
На трассе Волгоград-Астрахань в лобовом столкновении автовоза и «Лады» погиб водитель
За сутки в Волгограде под колеса попали два ребенка и четыре женщины: одна погибла
Волгоградца с костылем, ограбившего ювелирный магазин, посадили на 8 лет в колонию
26 и 27 марта волгоградские электрички до аэропорта поедут по новому расписанию
В Волгограде больше всего требуются охранники, водители и повара
Грунт вокруг "Волгоград Арены" укрепят от размывов и обвалов
Облдума решила не запрещать волгоградцам митинговать у остановок общественного транспорта