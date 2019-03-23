30 марта в Волгоградской области открывается охота на водоплавающую дичь

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-23T12:54:49+03:00

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Открытия сезона охоты на водоплавающую дичь ждут многие волгоградцы. Любителей пострелять уток у нас достаточно, да и мест тоже. И вот в комитете природных ресурсов уже объявили: с 30 марта охотиться на пернатых можно будет в южных районах Волгоградской области, а в северных районах сезон стартует чуть позже - с 6 апреля.

И напоминают, что «с целью предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан организовано регулирование численности волка, шакала, лисицы, корсака и енотовидной собаки».

Но предупреждают, следить, чтобы охотники не подстрелили лишнего, будут тщательно. В этом году госохотинпекторам купили за счет бюджетных денег тепловизоры, видеорегистраторы, фото и видеотехнику, а также 6 автомобилей повышенной проходимости. Кроме того, у инспекторов теперь появились более 50-ти помощников (общественные инспекторы), которые помогают следить за охотничьими угодьями.

С начала этого года на нарушителей охоты уже составили 11 протоколов. Несколько фактов имеют признаки уголовного преступления. Например, в декабре прошлого, январе и феврале этого года на территории двух охотугодий "Ивановское" в Дубовском районе и "Урюпинское" в Урюпинском браконьеры застрелили в общей сложности 25 косуль и четыре - кабана. Материалы переданы в отделы МВД, по данным фактам возбуждены уголовные дела. Браконьерам грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU