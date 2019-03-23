В Волжском водитель иномарки сбил 12-летнего школьника и сбежал

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-23T12:02:57+03:00

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Полиция Волжского разыскивает горе-водителя, который сбил на своей иномарке ребенка и сбежал. Струсил. Даже не остановился, чтобы поинтересоваться, все ли в порядке у мальчишки, который попал под его колеса. А 12-летний школьник, между тем, получил травмы.

Случилось это примерно в три часа дня 22 марта на перекрестке улиц Ленина и Молодогвардейцев. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, подключенная к системе «безопасный город». Камера запечатлела момент удара. Легковушка темного (предположительно черного) цвета поворачивала на перекрестке и не притормозила перед пешеходным переходом, по которому наперерез машине и выбежал мальчишка.

Стоит отметить, что ребенок хоть и перебегал дорогу, но делал это в положенном месте и на разрешающий сигнал светофора. Хотя видимость «зебры» закрывал грузовик, который остановился на перекрестке в неположенном месте.

- В результате ДТП несовершеннолетний впоследствии с травмой обратился в больницу, - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

И просят очевидцев данного происшествия обратится по телефону ГАИ Волжского - 8(8843) 58-22-11 или 02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698887" frameborder="0"></iframe> В Волжском водитель иномарки сбил ребенка и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU