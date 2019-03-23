2019-03-23T11:35:45+03:00
Экономика

Волгоградская область попала в ТОП-15 самых крупных должников в госбюджет

За два месяца долг региона вырос еще на 2%
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По объему госдолга Волгоградская область занимает 11-ю строчку рейтинга регионов с конца!По объему госдолга Волгоградская область занимает 11-ю строчку рейтинга регионов с конца!Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В то время, как чиновники наперебой рассказывают об улучшении экономической ситуации в регионе, цифры статистики говорят обратное. О том, что уровень дохода волгоградцев падает, а государственный долг региона - один из самых больших в стране. На текущий момент, по данным информагентства РИА-Рейтинг, государственный долг Волгоградской области составляет 50,1 миллиарда рублей. И занимает 11-ю строчку в рейтинге с конца!

Конечно, нам далеко до лидера «долгового рейтинга» - Московской области, которая должна стране уже 125,7 миллиарда рублей. В то же время, например, у соседней Ростовской области госдолг составляет всего 26,4 миллиарда рублей, и за последний год они сократили эту сумму почти на десять процентов. Краснодарский край в текущем году и вовсе сократил объем своего госдолга на 11%, став лидером его снижению в абсолютном выражении (-15,9 миллиардов рублей).

Надо сказать, что Волгоградская область тоже постепенно снижает долговую нагрузку. За минувшие два месяца текущего 2019 года государственный долг нашего региона уменьшился на 2%. Что еще важно: снижается и доля коммерческих кредитов.

Наиболее существенное сокращение объема государственного долга произошло в трех регионах. Лидерами по динамике стали Чувашская Республика (-42,6%), Тверская область (-42,3%) и Ставропольский край (-30,2%), - подсчитали составители рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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