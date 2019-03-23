2019-03-23T11:13:02+03:00
Общество

Предприятия Волжского сбрасывают в реку Ахтуба отравленную фосфатами и нитратами воду

По требованию прокуратуры в города почистили системы водопропуска
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В последние годы много говорят о необходимости жестче контролировать сбросы, которые попадают в наши реки. Ведь сливают в водные объекты всю грязь и нечистоты. Сегодня предприятия в принудительном порядке заставлляют обновлять очистные сооружения. Так, по требованию волгоградской природоохранной прокуратуры администрация Волжского провела очистку трех водовыпусков ливневых и талых вод.

В ходе проверки прокуратура выявила факт сброса неочищенных ливневых вод в реку Ахтуба с территории города Волжского. Пробы воды показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по азоту аммонийному, фосфатам, нитратам, магнию и прочим химикатам. Все эти «яды» попадали в реку и в почву, отравляя все на своем пути.

На предписания чиновники не реагировали и прокуратура обратилась в суд. Именно суд заставил администрацию прекратить сброс неочищенных стоков в водный объект.

Как отчитались правоохранителям в мэрии, на очистку и устранение нарушения они потратили около пяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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