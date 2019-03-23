2019-03-23T10:05:04+03:00
Происшествия

В Волгограде на Тракторном рынке ОМОН задержал 13 мигрантов

Троих нелегалов оштрафуют и выдворят из страны
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде ловят нелегалов на рынках города.В Волгограде ловят нелегалов на рынках города.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Не секрет, что в Волгоградскую область ежегодно стекаются тысячи мигрантов. И не все они живут и работают у нас легально. К сожалению, среди них много преступных элементов и нарушителей. Сегодня, 23 марта, сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области в сопровождении ОМОН устроили облаву на Тракторном рынке. Ловили нелегалов. И нашли.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, проверили на рынке 60 приезжих иностранцев. 13 из них доставили в отделение полиции для выяснения, насколько законно находятся они в России.

Троих мигрантов уже выдворяют из страны за нарушение визовых требований. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Троих мигрантов уже выдворяют из страны за нарушение визовых требований.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Буквально пару дней назад - 21 марта - с таким же рейдом нагрянули правоохранители и на оптовый рынок, расположенный в Дзержинском районе Волгограда.

- В полицию доставили 11 иностранцев. После проверки оказалось, что трое из задержанных нарушили миграционное законодательство - не покинули пределы государства по истечении срока действия виз. На них составили административные материалы, им грозит немаленький штраф и выдворение за пределы Российской Федерации, - уточняют в веджомстве.

Оштрафуют и собственников жилья, где были зарегистрированы нелегалы. В Главке пообещали, что подобные рейды теперь станут в области регулярными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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