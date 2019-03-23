2019-03-23T09:22:10+03:00
Общество

Волгоградцы стали меньше жаловаться на плохое качество воды

Однако, 2% проб воды все еще не соответствуют нормам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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2% собранных в районах области пробы воды не соответствуют нормативам.2% собранных в районах области пробы воды не соответствуют нормативам.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За последний год качество питьевой воды в Волгоградской области несколько улучшилось. Да местами хорошая вода еще в дефиците, но нареканий стало меньше. Так в 2018-м году по данным регионального Роспотребнадзора удельный вес проб воды, не соответствующий санитарным требованиям по микробиологическим показателям составил 2,0% (для сравнения в 2017г – 4,1%), по санитарно-химическим показателям составил 4,3%, (в 2017г – 4,7%).

- Мы сделали 157 обследований, по результатам которых выявлено 116 нарушений санитарно-эпидемиологических требований, составлено 66 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 46 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 669 тысяч рублей, - отчитываются в региональном Роспотребнадзоре. - Направили 78 уведомлений в органы местного самоуправления о несоответствии качества воды нормативным показателям. В защиту неопределенного круга лиц в районные суды поданы 13 исков с решением обязать администрации районов обеспечить людей качественной питьевой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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