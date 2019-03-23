Волгоградцы стали меньше жаловаться на плохое качество воды

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-23T09:22:10+03:00

Изменить размер текста: A A

За последний год качество питьевой воды в Волгоградской области несколько улучшилось. Да местами хорошая вода еще в дефиците, но нареканий стало меньше. Так в 2018-м году по данным регионального Роспотребнадзора удельный вес проб воды, не соответствующий санитарным требованиям по микробиологическим показателям составил 2,0% (для сравнения в 2017г – 4,1%), по санитарно-химическим показателям составил 4,3%, (в 2017г – 4,7%).

- Мы сделали 157 обследований, по результатам которых выявлено 116 нарушений санитарно-эпидемиологических требований, составлено 66 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 46 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 669 тысяч рублей, - отчитываются в региональном Роспотребнадзоре. - Направили 78 уведомлений в органы местного самоуправления о несоответствии качества воды нормативным показателям. В защиту неопределенного круга лиц в районные суды поданы 13 исков с решением обязать администрации районов обеспечить людей качественной питьевой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU