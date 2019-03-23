В Волжском молодой водитель фуры протаранил «ГАЗель»: один в больнице

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-23T08:52:45+03:00

А в Волгоградской области иномарка слетела в кювет и врезалась в дерево

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ДТП случилось 22 марта на трассе «Иловля-Ольховка» примерно в 10.40. 26-летний водитель «Мицубиси Лансер», видимо, очень торопился, и пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Итог печален: уходя от удара со встречной машиной, водитель увел машину на обочину. Оттуда она улетела в кювет и врезалась в дерево. Сам виновник аварии жив и невредим, а вот его 19-летняя пассажирка с травмами в больнице.

А в Волжском водитель фуры отправил в больницу 53-летнего мужчину. 25-летний молодой человек ехал на грузовике «Ман» по улице Севастопольской в сторону улицы Ленина. Да так разогнался, что не успел затормозить перед остановившейся на перекрестке «ГАЗелью» и протаранил ее. От удара попутную машину аж подбросило. 26-летний водитель «Газ 2705» отделался лишь испугом, а вот его 53-летний пассажир получил травмы.

В больнице с травмами оказалась и 54-летняя волгоградка, которая просто переходила дорогу по «зебре» в Дзержинском районе Волгограда. Ее сбил 34-летний водитель «Чери Тиго».

- В результате ДТП женщина-пешеход доставлена в больницу, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU